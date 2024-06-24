انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الداخلية في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق56. جووول أول للداخلية عن طريق كريم يحيى من ركلة جزاء.

55. ركلة جزااء للداخلية يحصل عليها شريف دابو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12. شادي حسين يهدر فرصة الهدف الأول من انفراد بعد المرور من حارس المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل