انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) زد

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

هدف واحتفال كريم يحيى لاعب الداخلية ضد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الداخلية في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية

نهاية المباراة

ق56. جووول أول للداخلية عن طريق كريم يحيى من ركلة جزاء.

55. ركلة جزااء للداخلية يحصل عليها شريف دابو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12. شادي حسين يهدر فرصة الهدف الأول من انفراد بعد المرور من حارس المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري زد الداخلية
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن قبول استقالة طارق العشري.. وعقوبة ضد اللاعبين خطوة من الخطيب لبحث طريقة تعويض جماهير الأهلي عن تذاكر القمة الأهلي لـ في الجول: الرابطة أخطرتنا باعتبار الفريق فائزا بالقمة 2-صفر.. وإلغاء المعسكر خلفا لعبد الرؤوف.. بلدية المحلة يعلن تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فاركو مطاردة الصدارة وتراجع أبيض.. ترتيب جدول الدوري بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستمرون في معسكر القمة حتى يتم إخطارنا بإلغاء المباراة خرافية من منتصف الملعب.. الاتحاد السكندري يدفع ثمن البناء بالخسارة أمام فاركو
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن قبول استقالة طارق العشري.. وعقوبة ضد اللاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
خطوة من الخطيب لبحث طريقة تعويض جماهير الأهلي عن تذاكر القمة 37 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: الرابطة أخطرتنا باعتبار الفريق فائزا بالقمة 2-صفر.. وإلغاء المعسكر 50 دقيقة | الدوري المصري
السهرة_الرياضية – قصة "أسوأ نادي في تاريخ كرة القدم" يرصدها Next Goal Wins .. كيف وصل لتصفيات كأس العالم؟ 51 دقيقة | أمريكا
خلفا لعبد الرؤوف.. بلدية المحلة يعلن تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق 58 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
مطاردة الصدارة وتراجع أبيض.. ترتيب جدول الدوري بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - كرواتيا (1)-(0) إيطاليا.. جووول مودريتش ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ