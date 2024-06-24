خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:26

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وزير الرياضة

انتهت منذ قليل الجلسة التي جمعت بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك لدراسة مطالب القلعة البيضاء الذي يطالب بتطبيقها من أجل التراجع عن موقفه برفض خوض مباراة القمة ضد الأهلي.

وعلم FilGoal.com كواليس ما جاء في الجلسة بين الأطراف الثلاثة وهو كالآتي:

أشرف صبحي طلب الاجتماع بـ أحمد دياب وحسين لبيب لمناقشة 3 أمور وهي:

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1 – سلامة تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة برابطة الأندية واتحاد الكرة وهل يتم تطبيقها بالشكل القانوني أم لا.

وتحدث صبحي مع دياب ولبيب حول مراجعة ما يتم من إجراءات لتنظيم الدوري وهل المسابقة بها عدالة وتطبق خلالها اللوائح والقوانين بشكل سليم.

2- ناقش الوزير هل يوجد تغول من مؤسسات على غيرها في الكرة المصرية، مثلا هل الرابطة ولجنة الحكام تتعمد ظلم الزمالك، أو مثلا هل الزمالك يحاول التدخل والتأثير على عمل مؤسسات أخرى، وأن هذا الأمر يجب مناقشته بين الزمالك ومسؤولي رابطة الأندية لشرح موقف كل طرف وكيفية تطبيق القوانين واللوائح.

3- الوزير ناقش أزمة رفض الزمالك خوض مباراة القمة وأخبر دياب ولبيب أن قرار المشاركة في المباراة أمر يخص مجلس إدارة الزمالك وأن أساس الجلسة بينهم هو منافشة طلبات الزمالك ومعرفة هل يتعرض الأبيض للظلم أم لا.

كما أكد أحمد دياب خلال الجلسة أن رابطة الأندية لا تُظلم الزمالك ولا يوجد مؤامرة ضد النادي الأبيض وأن الدوري يسير بهذا الشكل في الوقت الحالي لأسباب قهرية والوضع الحالي لن يتواجد في المستقبل بعد خوض الموسم المقبل بشكل استثنائي ولن يشهد النقاط الخلافية الموجودة حاليا.

الزمالك أحمد دياب حسين لبيب رابطة الأندية أشرف صبحي
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