خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية

حقق البنك الأهلي الفوز على بلدية المحلة بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية البنك الأهلي في المباراة كل من محمد هلال ومحمد بسيوني وأسامة فيصل وعبد اللطيف "جريندو".

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 27 في المركز 14 بفارق 5 نقاط عن فاركو الذي توقف رصيده عند النقطة 22 في المركز 16 المؤدي للهبوط.

التشكيل

قاد حسام أشرب هجوم بلدية المحلة، بينما لعب البنك الأهلي بأسامة فيصل وياو أنور في الهجوم.

أحداث المباراة

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق محمد هلال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر هلال الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ضاعف محمد بسيوني النتيجة برأسية قوية في الدقيقة 53.

وأضاف أسامة فيصل الهدف الثالث مستغلا عرضية من جريندو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 72.

جريندو بنفسه عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 بمتابعة لتسديدة أحمد مدبولي التي ارتدت من المدافع.

وفي الدقيقة 91 اختتم البنك الأهلي خماسيته عن طريق أحمد العش بالخطأ في مرماه.

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رصيد البنك في أمان والبلدية في خطر🔥🔥.. شاهد أهداف فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة بخماسية نظيفة 📽️⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/WHsvbTM8GI — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2024

وسيلتقي بلدية المحلة في مباراته المقبلة مع إنبي يوم السبت 29 يونيو، بينما سيلعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب يوم الجمعة.