خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

صورة تقرير البنك الأهلي وبلدية المحلة

حقق البنك الأهلي الفوز على بلدية المحلة بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية البنك الأهلي في المباراة كل من محمد هلال ومحمد بسيوني وأسامة فيصل وعبد اللطيف "جريندو".

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 27 في المركز 14 بفارق 5 نقاط عن فاركو الذي توقف رصيده عند النقطة 22 في المركز 16 المؤدي للهبوط.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الزمالك يتلقى خطابا جديدا بإيقاف القيد بسبب مساعدي فيريرا يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعودة مدافعه قبل لقاء سلوفينيا خبر في الجول – اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لاتخاذ قرار بشأن مواجهة الأهلي تقرير: فان نيستلروي يفضل الانضمام لجهاز تين هاج في يونايتد عن تدريب بيرنلي

التشكيل

قاد حسام أشرب هجوم بلدية المحلة، بينما لعب البنك الأهلي بأسامة فيصل وياو أنور في الهجوم.

أحداث المباراة

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق محمد هلال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر هلال الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ضاعف محمد بسيوني النتيجة برأسية قوية في الدقيقة 53.

وأضاف أسامة فيصل الهدف الثالث مستغلا عرضية من جريندو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 72.

جريندو بنفسه عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 بمتابعة لتسديدة أحمد مدبولي التي ارتدت من المدافع.

وفي الدقيقة 91 اختتم البنك الأهلي خماسيته عن طريق أحمد العش بالخطأ في مرماه.

وسيلتقي بلدية المحلة في مباراته المقبلة مع إنبي يوم السبت 29 يونيو، بينما سيلعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب يوم الجمعة.

البنك الأهلي بلدية المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة الزمالك يعلن رفض خوض القمة أمام الأهلي مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) زد.. جووول أول مباشر الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري.. مشادة على الخط خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة خبر في الجول – الزمالك يتلقى خطابا جديدا بإيقاف القيد بسبب مساعدي فيريرا خبر في الجول – اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لاتخاذ قرار بشأن مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة 2 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن رفض خوض القمة أمام الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) زد.. جووول أول 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – فاركو (1)-(0) الاتحاد السكندري.. مشادة على الخط 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة 2 ساعة | الدوري المصري
خطوة نحو الهروب من الهبوط.. البنك الأهلي يقسو على بلدية المحلة بخماسية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يتلقى خطابا جديدا بإيقاف القيد بسبب مساعدي فيريرا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة