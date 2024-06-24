خبر في الجول – الزمالك يتلقى خطابا جديدا بإيقاف القيد بسبب مساعدي فيريرا

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 17:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

الترجي - الزمالك - فيريرا

تلقى نادي الزمالك خطابا جديدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف جديد للقيد بسبب مستحقات لمساعدي جوزفالدو فيريرا.

وعلم FilGoal.com أن الإيقاف الجديد لحين سداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل شهر عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

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ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لخالد بوطيب لاعبه السابق البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق أن النادي خسر قضية بوطيب تماما في حديث مع قناة إم بي سي مصر 2.

وشدد أن قضية جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق أجلتها المحكمة حتى 31 يوليو 2024، مع تأكيد أن النادي يحاول تسوية كل النزاعات مع كافة الأطراف.

الزمالك الدوري المصري جوزفالدو فيريرا خالد بوطيب
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