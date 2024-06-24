خبر في الجول – اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لاتخاذ قرار بشأن مواجهة الأهلي

يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك لاتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة الأهلي.

وكان الزمالك أعلن رفضه خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أفصح عن نيته عدم المشاركة في أي لقاء إلا بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة القلعة البيضاء يجتمع في منزل حسين لبيب رئيس النادي من أجل اتخاذ القرار الحاسم فيما يخص خوض مباراة الأهلي.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن مجلس إدارة الزمالك قد أبلغ اللاعبين بالانتظام في المعسكر انتظارا للقرار النهائي منه بشأن خوض مباراة الأهلي.

وأصدر الزمالك بيانا عقب مباراته المصري أوضح فيه 4 مطالب (طالع التفاصيل).

وشهد السبت الماضي إصدار لجنة المسابقات ردا على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف.

وأوضحت لجنة المسابقات في ردها أن فترات التوقف كانت بناء على طلب من منتخب مصر، بالإضافة أن الفترة الأخرى الخاصة بالأهلي كانت بصفته صاحب المشاركات الأكثر قاريا وعالميا

أما فيما يتعلق بفترات التوقف الخاصة بالزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر فكانت لأنها تشارك في مباريات أقل من الأهلي.

وجاء بيان لجنة المسابقات كالتالي:

فترات التوقف التي طلبها منتخب مصر تم تنفيذها حتى نساعد الجهاز الفني طوال الأجندة الدولية وخارج الأجندة الدولية تماشيا مع سياسة دعم المنتخبات الوطنية.

فترات التوقف الخاصة بالأهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قارياً وعالميا تم الوفاء بها.

وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر وهذه الأندية الثلاثة تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي.

وكشف FilGoal.com مساء أمس الجمعة رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الأربع والتي جاءت كالتالي:

- مشكلة الحكام: تابعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية.

- عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول: صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب مباراتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكثر وهي الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

- المؤجلات: سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- عدم خوض الزمالك للقمة: هذا قرار يخص مجلس إدارة النادي وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري.

وحدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص.

الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.