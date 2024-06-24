يورو 2024 - تفاصيل إصابة روديجر وفرصه في المشاركة بمباراة دور الـ16

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن أنطونيو روديجر مدافع المنتخب الألماني قد يشارك في المباراة المقبلة للمانشافت في بطولة يورو 2024.

وأصيب روديجر في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات لبطولة يورو 2024 أمام سويسرا.

وأوضح التقرير أن مدافع ريال مدريد يعاني من شد في العضلة الخلفية.

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ويشعر أطباء منتخب ألمانيا بالتفاؤل حول قدرة روديجر على اللعب في مباراة دور الـ16 يوم السبت.

وكشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه أنطونيو روديجر أمام سويسرا.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "روديجر يعاني من مشكلة في فخذه. يجب أن نرى ما سيحدث".

وأضاف "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. سنرى. قد يسبب غيابه مشكلة كبيرة لنا".

تعادل قاتل خطفه الماكينات أمام سويسرا، احتفظ لها بصدارة المجموعة الأولى، انتظارا لوصيف المجموعة الثالثة، وإن فاز عليه سيلاقي الفائز من إسبانيا والثالث الذي ستواجهه.

مانويل نوير أسطورة ألمانيا صار أكثر حارس مرمى لعبا للمباريات في تاريخ اليورو بـ 18 مباراة، ولا يزال ينوي مد هذا الرقم قدر استطاعته.

النقطة تركت ألمانيا على الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب سويسرا برصيد 5 نقاط.

ألمانيا تلاقي وصيف المجموعة الثالثة (إنجلترا - صربيا - سلوفينيا - الدنمارك)، بينما تلعب سويسرا مع وصيف المجموعة الثانية التي حسمت إسبانيا صدارتها (إيطاليا - كرواتيا - ألبانيا).

أنطونيو روديجر ألمانيا يورو 2024
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