تقارير: خوسيلو يرحل من ريال مدريد.. ويتجه نحو قطر أو السعودية

لن يلعب خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، واقترب من الانتقال إلى الخليج، حسب تقارير عديدة.

خوسيلو النادي : ريال مدريد الغرافة ريال مدريد

ولعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة للملكي من إسبانيول مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

في البداية ذكرت جريدة ماركا أن خوسيلو سيغادر ريال مدريد هذا الصيف.

وأوضحت أن الدوري السعودي هو وجهته الأقرب، وهو ما أكدته إذاعة كوبي.

وأفادت التقارير أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد بقاء خوسيلو. لكن خوسيلو قرر الرحيل.

ويبدو أن انضمام كيليان مبابي وإندريك إلى ريال مدريد الموسم المقبل، جعل خوسيلو يفكر في مغادرة الميرينجي.

في المقابل، قال فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا إن خوسيلو يتجه نحو الغرافة القطري.

وأضاف أن الصفقة في مراحلها النهائية مع الغرافة وسيتم حسم الرتوش الأخيرة قريبا.

وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

video:1