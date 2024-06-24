تغريم الأهلي بسبب ما حدث في لقاء الداخلية

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.

وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الداخلية والأهلي:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 10 دقائق في بداية المباراة مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

وبدأ الأهلي حملة الاقتراب من بيراميدز في صدارة الدوري المصري بالفوز على الداخلية بصعوبة بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 12 أقيم على استاد السلام.

سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، فيما سجل كريم يحيى هدف الداخلية.

الأهلي ارتقى للمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة بفارق الأهداف عن المصري الذي تراجع للمركز الثالث.

وبدأ الأهلي الآن رحلة تقليص الفجوة مع بيراميدز من أجل صدارة الدوري، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، ويبتعد عنه الأهلي بفارق 17 نقطة وله 6 مباريات أقل.

وحال فاز الأهلي في مؤجلاته الـ 6 سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن بيراميدز، علما بأن الفريقان لم يلتقيا حتى الآن الموسم الجاري في الدوري.

وأصبح الأهلي الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 40 هدفا بفارق هدف عن بيراميدز.

وظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 26 مباراة ودون أي مباراة مؤجلة.