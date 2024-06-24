كوبا أمريكا 2024 - أراوخو: عانيت من انخفاض الضغط وشعرت بالدوار ضد بنما

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

فسر رونالد أراوخو لاعب منتخب أوروجواي سبب إصابته ضد بنما والتي أدت إلى استبداله.

وقاد داروين نونيز لاعب منتخب أوروجواي بلاده للفوز على منافسه بنما في المباراة التي جمعتهما في أولى جولات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقال أراوخو للصحفيين عقب المباراة: "لقد عانيت من انخفاض الضغط، كنت أشعر بالدوار في الشوط الأول ضد بنما".

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وأضاف "لقد كنت أشرب الماء بشكل سيئ خلال النهار، سأكون بخير في المباراة المقبلة".

وأتم "لقد رأينا أنه في ظل الطقس والرطوبة العالية للغاية، من الصعب إدارة الطاقة".

وخرج لاعب برشلونة بين شوطي المباراة ودخل خوسيه ماريا خيمينيز.

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وحقق منتخب أوروجواي فوزا على بنما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل ماكسيميليانو أراوخو ونونيز وماتياس فينيا أهداف سيليستي، بينما أحرز مايكل موريو هدف بنما الوحيد.

كوبا أمريكا 2024 أوروجواي رونالد أراوخو بنما برشلونة
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