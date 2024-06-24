ماركا: ناتشو يوقع على عقود انضمامه للقادسية

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 14:33

كتب : FilGoal

ناتشو - ريال مدريد

أوضحت جريدة ماركا أن ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد وقع على عقود انضمامه لفريق القادسية السعودي.

وينتهي عقد المدافع الإسباني مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأفاد التقرير بأن ناتشو وقع للقادسية يوم الاثنين ليضع حدا لمشواره الطويل مع ريال مدريد.

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ويرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد التي بدأها في سن الـ11.

يعاني ناتشو من بعض الانزعاج العضلي الطفيف مما سيمنعه من المشاركة في مباراة إسبانيا ضد ألبانيا يوم الاثنين.

على أية حال، فهي مشكلة بسيطة، كما أعلن مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، فإن لاعب ريال مدريد السابق سيعود مع الفريق بداية من دور الـ16.

أكمل ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى القادسية السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان القادسية قد أعلن من قبل التعاقد مع كوين كاستيلس قادما من فولفسبورج.

وانتقل كاستيلس إلى القادسية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج الألماني.

وأتم نادي القادسية السعودية إجراءات التعاقد مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشكل رسمي.

وعاد القادسية على منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما حسم لقب الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى.

وأعلن القادسية تعاقده مع كينونيس لتدعيم خط هجومه حتى عام 2028، حسبما نشره النادي عبر منصة إكس.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أشارت إلى أن صفقة كينونيس كلفت خزينة القادسية 15 مليون دولار لضم اللاعب.

وخاض كينونيس الذي يحمل الجنسية الكولومبية أيضا، عدة تجارب مع أندية مكسيكية على غرار تايجر أورنال وأطلس قبل أن ينتقل على نادي أمريكا المكسيكي بالموسم الماضي.

وفاز كينيوس بـ 7 ألقاب منها 3 ألقاب مع تايجر أورنال الذي حصد معه الدوري المحلي، وبطولة الكأس، ودوري أبطال الكونكاكاف.

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