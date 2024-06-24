تقرير: اتحاد جدة يطلب ضم رحيمي مقابل 20 مليون دولار

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 14:03

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين - يوكوهاما

ذكرت جريدة الخليج الإماراتية أن نادي اتحاد جدة يرغب في ضم المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي هذا الصيف.

تألق رحيمي قاد العين الإماراتي للتتويج بدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة مستعد لدفع نحو 20 مليون دولار.

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وعرض النمور ضم اللاعب لمدة 3 مواسم.

وأضاف التقرير أن إدارة العين تدرس ملف اللاعب المغربي بهدوء قبل اتخاذ قرارها.

يذكر أن سفيان رحيمي حصل على جائزة هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب في المسابقة.

وحجز للعين بطاقة التأهل لكأس إنتر إنتركونتيننتال 2024 ليكون ثاني المتأهلين بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وأكمل العين عقد الفرق الآسيوية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025 رفقة الهلال السعودي وأوراوا الياباني وأولسان هيواندي الكوري الجنوبي والمقرر إقامتها في أمريكا.

سفيان رحيمي العين اتحاد جدة
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