موندو ديبورتيفو: الهلال يعود للتفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يطلب مبلغا ضخما

عاد نادي الهلال السعودي للتفاوض مع رافينيا لاعب برشلونة من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن خورخي خيسوس مدرب الهلال قد تواصل مع رافينيا ووكلائه والنادي للتعاقد معه.

وكشف تقرير الصحيفة عن طلب برشلونة 90 مليون يورو للتخلي عن رافينيا بعدما رفض 80 مليون يورو الصيف الماضي.

وذكر التقرير ذاته أن خيسوس أخبر وكلاء رافينيا بأن راتبه في الهلال سيكون أعلى بكثير من برشلونة ليجذبه لفكرة الانتقال إلى بطل الدوري السعودي.

وفي حال انضمام رافينيا إلى الهلال فسيكون البرازيلي الخامس، إذ يضم الفريق حاليا نيمار ومالكوم ورينان لودي وميشيل.

وانتقل رافينيا إلى برشلونة قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو في صيف 2022.

وخاض رافينيا 37 مباراة مع برشلونة في الموسم المنقضي وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

ويلعب رافينيا حاليا مع منتخب البرازيل في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في أمريكا.