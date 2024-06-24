سكاي: هداف شتوتجارت يبلغ ناديه برغبته في الرحيل

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن سيرهو جويراسي هداف شتوتجارت قرر الرحيل هذا الصيف وأبلغ ناديه بذلك.

وأضاف التقرير أن بوروسيا دورتموند وميلان وأرسنال في السباق على ضم المهاجم الغيني.

وأوضح التقرير أن تشيلسي خارج سباق ضم المهاجم الغيني.

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يوم الأحد ذكر تقرير سكاي أن إدارة دورتموند تشعر بالتفاؤل حول التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا.

ومن المقرر أن يتخذ المهاجم الغيني القرار خلال الأيام المقبلة، حسب التقرير.

وأفاد التقرير بأن بايرن ميونيخ خرج من سباق ضم اللاعب.

قبل أيام، ذكرت جريدة كيكر أن سيرهو جويراسي مهاجم شتوتجارت قد لا يستمر مع فريقه الموسم المقبل وسط اهتمام بروسيا دورتموند بضمه.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

وأوضح التقرير أن جويراسي لم يخبر إدارة ناديه بإمكانية البقاء الموسم المقبل.

وذلك وسط اهتمام دورتموند بضمه.

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ويعتمد دورتموند على مديره الرياضي سفين ميسلينتات الذي عمل مع جويراسي من قبل في شتوتجارت.

ويمتد عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما مع شتوتجارت حتى صيف 2026.

قبل أسابيع كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد جيراسي لاعب شتوتجارت

وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

وحسب فلوريان بليتينبيرج الصحفي في شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن لاعب رين السابق رفض عرضا من بايرن في الشتاء الماضي على أن ينتقل في الصيف القادم بسبب اعتراضه على جلوسه على دكة البدلاء بسبب لعب هاري كين أساسيا.

وكان بايرن وفقا لبليتينبيرج يريد التعاقد مع جويراسي في الصيف القادم على أن يغادر إيريك ماكسيم شوبو موتينج الفريق ويعوضه جويراسي مع تواجد الشاب ماتياس تيل.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.

سيرهو جويراسي سيرهو جيراسي شتوتجارت
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