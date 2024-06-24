نيمار: رودريجو مختلف تماما عن فينيسيوس.. وهذه موهبة كرة القدم البرازيلية المقبلة

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

يرى نيمار لاعب الهلال السعودي أن رودريجو لاعب مختلف تماما عن فينيسيوس جونيور ثنائي منتخب البرازيل.

ويخوض منتخب البرازيل منافسات كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نيمار في تصريحات لقناة تي إن تي سبورتس: "أعتقد أن فينيسيوس سيفعل المطلوب منه في كوبا أمريكا".

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وأضاف "لكن رودريجو مختلف تماما، هو لاعب مجنون وقميص رقم 10 سيمنحه الكثير من الحظ".

وأتم "أعتقد أن إستيفاو هو الموهبة الكبيرة القادمة في كرة القدم البرازيلية، أعتقد أنه سيكون عبقريا".

وحصل رودريجو على قميص رقم 10 في منتخب البرازيل الذي كان يرتديه نيمار.

وتوصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي مع بالميراس لضم الموهبة الشابة إستيفاو ويليان.

وسينضم إستيفاو لملعب ستامفورد بريدج في صيف 2025 عندما يتمم عامه الـ 18 بعقد يتوقع أن يكون 7 مواسم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل أول مباراة له في بطولة كوبا أمريكا الثلاثاء المقبل ضد كوستاريكا.

ويتواجد منتخب كولومبيا وباراجواي رفقة البرازيل وكوستاريكا في المجموعة الرابعة.

كوبا أمريكا نيمار البرازيل فينيسيوس جونيور رودريجو
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