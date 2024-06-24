تقرير: أهلي جدة ينافس تشيلسي على ضم مهاجم ليل

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد

يواجه تشيلسي منافسة من أهلي جدة على ضم جوناثان ديفيد مهاجم ليل هذا الصيف.

وذكرت شبكة سبورتس زون أن أهلي جدة ينافس تشيلسي على ضم جوناثان ديفيد.

وأضاف التقرير أن ديفيد نفسه يريد مغادرة ليل مع بقاء عام واحد فقط على عقده.

أخبار متعلقة:
رومانو: تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع لاعب برشلونة بعد تفعيل الشرط الجزائي يورو 2024 - مدرب ألمانيا يكشف إصابة نجم دفاعه كوبا أمريكا 2024 – رائعة نونيز تقود أوروجواي لفوز على بنما.. وأمريكا تتخطى بوليفيا بسهولة "ليس فقط كسر في عظام الوجه".. بيان من الاتحاد المجري يكشف عن إصابة مروعة للاعبه

وكان أوليفييه ليتانج رئيس ليل قد أعلن موافقته على رحيل المهاجم الكندي في حالة وصول عرض مناسب.

وكانت جريدة إندبندنت قد كشفت عن اهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

في حين ذكرت شبكة ذا أثليتيك مؤخرًا أن تشيلسي أجرى اتصالات مع ممثلي ديفيد من أجل ضمه.

في الموسم الماضي لعب ديفيد مع ليل 47 مباراة بمختلف المسابقات.

وسجل المهاجم الكندي 26 هدفا في الموسم المنصرم.

جوناثان ديفيد أهلي جدة تشيلسي ليل
نرشح لكم
ماركا: ناتشو يوقع على عقود انضمامه للقادسية تقرير: اتحاد جدة يطلب ضم رحيمي مقابل 20 مليون دولار موندو ديبورتيفو: الهلال يعود للتفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يطلب مبلغا ضخما بيلد: ليفركوزن يرفض أول عرض رسمي من بايرن لضم مدافع ألمانيا رومانو: تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع لاعب برشلونة بعد تفعيل الشرط الجزائي بغداد بونجاح ينتقل إلى الشمال القطري قناة الكاس: بيرسي تاو يتلقى عرضا من فريق صاعد حديثا للدوري السعودي ثنائي محترف وقطري وقلبي دفاع زد.. 5 مرشحين لدعم دفاع الأهلي بعد ضياع صفقة بلعيد
أخر الأخبار
كوبا أمريكا 2024 - أراوخو: عانيت من انخفاض الضغط وشعرت بالدوار ضد بنما 25 دقيقة | أمريكا
ماركا: ناتشو يوقع على عقود انضمامه للقادسية 35 دقيقة | ميركاتو
تقرير: اتحاد جدة يطلب ضم رحيمي مقابل 20 مليون دولار ساعة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: الهلال يعود للتفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يطلب مبلغا ضخما ساعة | ميركاتو
سكاي: هداف شتوتجارت يبلغ ناديه برغبته في الرحيل ساعة | الكرة الأوروبية
نيمار: رودريجو مختلف تماما عن فينيسيوس.. وهذه موهبة كرة القدم البرازيلية المقبلة 2 ساعة | أمريكا
بيلد: ليفركوزن يرفض أول عرض رسمي من بايرن لضم مدافع ألمانيا 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: أهلي جدة ينافس تشيلسي على ضم مهاجم ليل 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ