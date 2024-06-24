تقرير: أهلي جدة ينافس تشيلسي على ضم مهاجم ليل

يواجه تشيلسي منافسة من أهلي جدة على ضم جوناثان ديفيد مهاجم ليل هذا الصيف.

وذكرت شبكة سبورتس زون أن أهلي جدة ينافس تشيلسي على ضم جوناثان ديفيد.

وأضاف التقرير أن ديفيد نفسه يريد مغادرة ليل مع بقاء عام واحد فقط على عقده.

وكان أوليفييه ليتانج رئيس ليل قد أعلن موافقته على رحيل المهاجم الكندي في حالة وصول عرض مناسب.

وكانت جريدة إندبندنت قد كشفت عن اهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

في حين ذكرت شبكة ذا أثليتيك مؤخرًا أن تشيلسي أجرى اتصالات مع ممثلي ديفيد من أجل ضمه.

في الموسم الماضي لعب ديفيد مع ليل 47 مباراة بمختلف المسابقات.

وسجل المهاجم الكندي 26 هدفا في الموسم المنصرم.

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