رومانو: تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع لاعب برشلونة بعد تفعيل الشرط الجزائي

وصل نادي تشيلسي إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة مع مارك جويو لاعب برشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن تشيلسي اقترب من الاتفاق مع جويو للتعاقد معه.

وأوضح رومانو أن تشيلسي سيتعاقد مع جويو عن طريق تفعيل الشرط الجزائي البالغ 6 ملايين يورو.

وكشف رومانو عن تفاوض نادي بايرن ميونيخ أيضا مع جويو في نهاية الأسبوع، لكن يظل تشيلسي الأقرب.

وعرض برشلونة عقدا جديدا على جويو حسب رومانو، لكن لم يتخذ اللاعب البالغ من العمر 18 عاما القرار النهائي بعد.

وشدد رومانو أن لا يوجد نية للنادي الإنجليزي في إخراج جويو إلى إعارة لستراسبورج الفرنسي الذي يملكه تود بويلي أيضا، إذ أن المشروع الذي تم عرضه على جويو هو تشيلسي.

وحصل جويو على جائزة هداف بطولة يورو 2024 تحت 17 عاما مع إسبانيا إذ سجل 4 أهداف.

ولعب المهاجم الصريح خلال الموسم المنقضي 7 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة وسجل هدفين بمجموع دقائق 182 دقيقة.