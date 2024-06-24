يورو 2024 - مدرب ألمانيا يكشف إصابة نجم دفاعه

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ألمانيا أمام اليابان

كشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه أنطونيو روديجر أمام سويسرا.

وأصيب روديجر في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات لبطولة يورو 2024.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "روديجر يعاني من مشكلة في فخذه. يجب أن نرى ما سيحدث".

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وأضاف "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. سنرى. قد يسبب غيابه مشكلة كبيرة لنا".

تعادل قاتل خطفه الماكينات أمام سويسرا، احتفظ لها بصدارة المجموعة الأولى، انتظارا لوصيف المجموعة الثالثة، وإن فاز عليه سيلاقي الفائز من إسبانيا والثالث الذي ستواجهه.

مانويل نوير أسطورة ألمانيا صار أكثر حارس مرمى لعبا للمباريات في تاريخ اليورو بـ 18 مباراة، ولا يزال ينوي مد هذا الرقم قدر استطاعته.

النقطة تركت ألمانيا على الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب سويسرا برصيد 5 نقاط.

ألمانيا تلاقي وصيف المجموعة الثالثة (إنجلترا - صربيا - سلوفينيا - الدنمارك)، بينما تلعب سويسرا مع وصيف المجموعة الثانية التي حسمت إسبانيا صدارتها (إيطاليا - كرواتيا - ألبانيا).

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