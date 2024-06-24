كوبا أمريكا 2024 – رائعة نونيز تقود أوروجواي لفوز على بنما.. وأمريكا تتخطى بوليفيا بسهولة

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

داروين نونيز

قاد داروين نونيز لاعب منتخب أوروجواي بلاده للفوز على منافسه بنما في المباراة التي جمعتهما في أولى جولات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وحقق منتخب أوروجواي فوزا على بنما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل ماكسيميليانو أراوخو ونونيز وماتياس فينيا أهداف سيليستي، بينما أحرز مايكل موريو هدف بنما الوحيد.

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وافتتح أراوخو التسجيل في الدقيقة الـ16 بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء لا يقل روعة من هدف نونيز.

وضاعف نونيز النتيجة في الدقيقة 85 بعدما سجل هدفا من تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى فينيا أهداف أوروجواي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع من رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.

وأحرز موريو هدفا لبنما في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل من الضائع بتسديدة مقوسة.

وبهذه النتيجة حصلت أوروجواي على نقاط المباراة كاملة.

أمريكا × بوليفيا

أما على الجانب الآخر في نفس المجموعة لعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد منافسه بوليفيا وتمكن من الفوز بسهولة بهدفين دون رد.

وتمكن كل من كريستيان بوليسيتش وفلوريان بالوجن من تسجيل الهدفين.

وجاء الهدف الأول لأمريكا مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة مقوسة رائعة من بوليسيتش من داخل منطقة الجزاء ووصل لهدفه رقم 30 مع منتخب بلاده.

وأضاف بالوجن الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 44 بعد تسديدة أرضية زاحفة من داخل الصندوق من صناعة بوليسيتش.

وبنتيجة المباراتين يتصدر منتخب أوروجواي الترتيب بفارق الأهداف عن أمريكا، ويأتي منتخب بنما في المركز الثالث ويتذيل منتخب بوليفيا دون نقاط.

أوروجواي كوبا أمريكا 2024 أمريكا داروين نونيز
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