"ليس فقط كسر في عظام الوجه".. بيان من الاتحاد المجري يكشف عن إصابة مروعة للاعبه

كشف الاتحاد المجري عن إصابة مروعة لـ بارناباس فارجا لاعب المنتخب أثناء مباراة اسكتلندا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وتعرض فارجا لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من البطولة.

وجاء البيان من الاتحاد المجري كالتالي:

تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس فارجا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ.

من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، سيقضي الليلة في المستشفى في مدينة شتوتجارت.

واصطدم فارجا بحارس منتخب اسكتلندا في إحدى الكرات الهوائية مما أدى إلى إيقاف المباراة حتى تم إسعافه ثم انتقل إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

والتف اللاعبون حول فارجا بسبب المشهد الصعب وذلك نفس ما حدث مع إركسين بغض النظر عن طبيعة الإصابة.

وبسيناريو سينمائي انتصر منتخب المجر بهدف دون رد على منافسه اسكتلندا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

ربما أيضا بتلك النقاط الثلاث التي حصل عليها منتخب المجر ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.

وعلى الجانب الآخر خرج منتخب اسكتلندا بعدما تذيل المجموعة بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب ألمانيا في الصدارة بـ7 نقاط، وسويسرا في الوصافة بـ5 نقاط.

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب ألمانيا وصيف المجموعة الثالثة.

video:1