مواعيد مباريات الإثنين 24 يونيو.. الدوري المصري وحسم مجموعة الموت في يورو 2024

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

هدف ريكاردو كالافيوري العكسي - إسبانيا - إيطاليا

تستكمل مباريات الجولة 27 من الدوري المصري، وعلى الجانب الآخر سيتم حسم مجموعة الموت في يورو 2024 إذ ستلعب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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البنك الأهلي × بلدية المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.

الداخلية × زد.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

فاركو × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس.

يورو 2024

ألبانيا × إسبانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

كرواتيا × إيطاليا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

إسبانيا في الصدارة برصيد 6 نقاط، وإيطاليا في الوصافة بـ3 نقاط، وألبانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع منتخب كرواتيا المتذيل.

يورو 2024 الدوري المصري إيطاليا إسبانيا
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