مدرب بيراميدز: هكذا غيرنا عقلية الفريق

أبدى كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز سعادته بالفوز على المقاولون العرب 3-1 في الدوري ومواصلة الابتعاد بالصدارة.

وقال يورتشيتش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "لعبنا كرة قدم جيدة. اللاعبون محاربون وأنا سعيد بما قدموه".

وأضاف "هناك روح إيجابية بين اللاعبين وهذا يشير لقدرتنا على تحقيق شيء كبير معا".

وأوضح "تمكننا من تغيير عقلية الفريق وجمعهم في كتلة واحدة بدلا من عدة مجموعات".

وأكمل "قلت للاعبين بين الشوطين إننا يجب أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق أي شيء".

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، ليصل إلى النقطة 62 في صدارة الدوري من 25 مباراة.

وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 19 في المركز الـ17 وقبل الأخير من 25 مباراة.

ووصل بيراميدز إلى الفوز رقم 12 على التوالي في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

كما وصل الفريق إلى المباراة رقم 19 على التوالي دون خسارة في الدوري.