دياب: مشاركة الزمالك والمصري قاريا الموسم المقبل مهددة

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 01:18

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن مشاركة الزمالك والمصري قاريا الموسم المقبل مهددة.

وقال دياب عبر أون تايم سبورتس 1: "تصريح ثروت سويلم بخصوص الزمالك غير موفق واعتذر عنه".

وأضاف "مشاركة الزمالك والمصري قاريا الموسم المقبل مهددة إذا لم يتم حل أزماتهم المالية قبل 30 يونيو الجاري وفقا للائحة كاف".

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ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد في أزمة مستحقات خالد بوطيب، وكذلك المصري في أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي.

وأكمل "الأهلي حدد طلبه بخوض مبارياته ضد الزمالك والمصري وبيراميدز بحكام أجانب، وتم الاتفاق مع الحكم الإسباني لإدارة مباراة القمة منذ 15 يوما".

وأوضح "فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام رفض مبدأ استقدام حكم أجنبي للقمة، وتدخلنا مع اتحاد الكرة وفقا للائحة الدوري بتعيين حكم أجنبي وفقا لطلب الأهلي، وهو ما نفذناه".

وتابع "إذا أرسل الزمالك خطابا بالانسحاب قبل بداية المباراة لن يذهب طاقم التحكيم والأهلي والجميع لملعب المباراة".

وواصل "ولم يتقدم أي نادي بخطاب رسمي الموسم الجاري بشأن الجدول سوى الزمالك".

وأردف "لدينا اجتماع مع الرعاة لعرض شكل الدوري النهائي لضمان تعاقدات الأندية الموسم المقبل، ثم سنعقد اجتماعا مع الأندية الـ 18 لعرض نظام الدوري الجديد لاعتماده الموسم المقبل".

وأتم "مباريات الدوري الساعة 4 عصرا؟ الأمر يتربط باستهلاك وترشيد الكهرباء وليس للرابطة يد في الأمر، ونعمل على تعديل المواعيد منذ فترة من أجل الفرق واللاعبين".

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة.

فيما يحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 20 مباراة وله 6 مباريات مؤجلة.

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