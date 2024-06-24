إبراهيم عادل: أشكر الجماهير.. وأركز على الدوري ولكن هذا هو حلمي الحقيقي

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

أبدى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز سعادته بقلب فريقه للتأخر 1-0 أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3-1.

وقال عادل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "العودة في النتيجة صفة الفرق الكبيرة فهي تخرج من هذه المواقف".

وأضاف "نحن فريق كبير وننافس على البطولة، وأشكر الجماهير التي أتت على مساندتها في مثل هذه الحرارة".

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وأوضح "أركز في الدوري هذا الموسم ولكن أتمنى الاحتراف في أوروبا لأن هذا هدفي الأكبر".

وواصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على المقاولون العرب في الجولة 27 من المسابقة.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، ليصل إلى النقطة 62 في صدارة الدوري من 25 مباراة.

وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 19 في المركز الـ17 وقبل الأخير من 25 مباراة.

ووصل بيراميدز إلى الفوز رقم 12 على التوالي في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

كما وصل الفريق إلى المباراة رقم 19 على التوالي دون خسارة في الدوري.

إبراهيم عادل بيراميدز الدوري المصري
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