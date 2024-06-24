دياب يرد على مطالب الزمالك الـ 4: منظومة التحكيم تحتاج للتغيير.. وهذا الطلب غير مناسب

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ضرورة تغيير منظومة التحكيم، ووصف قرار الزمالك بتعديل جدول الدوري بغير مناسب.

ويتمسك الزمالك بمطالبه الـ 4، ومنها عدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

وإليكم ردود أحمد دياب رئيس الرابطة على مطالب الزمالك الـ 4 والتي جاءت عبر أون تايم سبورتس 1.

المطلب الأول: نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، و التي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

وقال دياب: "مطلب الزمالك الأول بالتحقيق العاجل بشأن الأخطاء التحكيمية مشروع".

وأضاف "التحكيم يمر بموسم سيء، والحل تغيير منظومة التحكيم لأن لدينا أخطاء متكررة اشتكى منها 15 فريقا من أصل 18 في الدوري".

وأكمل "الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والجونة وفيوتشر والمصري أصدروا بيانات بشأن الأخطاء التحكيمية من قبل وكذلك الزمالك".

وأردف "هناك رئيس لجنة الحكام تصل له الشكاوى، تم تقديم شكوى خاصة بمباراة الزمالك وفاركو ولم يتم الرد عليها حتى الآن".

المطلب الثاني: أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

وأوضح دياب: "الزمالك خاض 5 مباريات من الدور الثاني و15 من الدور الأول، ومن وجهة نظر رابطة الأندية طلب الزمالك باستكمال الدور الأول أولا غير مناسب".

وتابع "كيف تم وضع المؤجلات؟ تقام بالترتيب وفقا للجدول الموضوع في فبراير، أقيمت القمة المؤجلة من الجولة العاشرة أولا، ثم المباريات المؤجلة للأهلي والزمالك في الجولتين 11 و12 معا في نفس اليوم والتوقيت من أجل تكافؤ الفرص".

وواصل "تتبقى 3 مباريات للأهلي و2 للزمالك من الدور الأول، وفيوتشر وبيراميدز لديهم مؤجلات أقل".

واستدرك "من أجل إنهاء الدور الأول كانت ستنتظر باقي الفرق الـ 16 نهاية مشوار الأهلي والزمالك قاريا، وبذلك سينتهي الموسم في ديسمبر".

وأضاف "كان على الزمالك الاعتراض على جدول الدوري عند إعلانه في فبراير الماضي، والنادي موافق على لائحة الدوري منذ بداية الموسم".

وشدد "من المستحيل تغيير جدول الدوري حاليا وسنواجه مشاكل أخرى وهذا طلب غير قابل للتنفيذ".

الأندية تسلمت الجدول منذ فبراير الماضي وموجود على موقع رابطة الأندية وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وفكيف خاض المباريات على أساس هذا الجدول.

وعن مباراة الأهلي ضد بيراميدز أجاب قائلا: "مباراة الأهلي ضد بيراميدز مؤجلة من الجولة 14، تتبقى مباراة للأهلي من الجولة 13 سيخوضها أولا ثم سيواجه بيراميدز".

المطلب الثالث: انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وقال دياب ردا على هذا المطلب: "اختلف تماما مع طلب تعيين لجنة محايدة، خاصة أن الاتحاد والرابطة تم تعيينهم عن طريق الأندية، وكلاهما قاربت المدة على نهايتها، والأندية لديها الحق في انتخاب الرابطة الجديدة".

المطلب الرابع: أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

وقال دياب: "لا أتخيل عدم إقامة مباراة قمة الكرة المصرية، الفكرة أن مجلس الزمالك لديه طلبات نتفق على تنفيذها، وهنا طلبات يستحيل تنفيذها بسبب وضع الموسم ومصلحة الدوري المصري".

وتابع "نتعامل بمرونة مع الأندية الـ 18 ودورنا العمل على مصلحتهم، وموعد المباراة يوم الثلاثاء، وننتظر يوم الإثنين والباب مفتوح وهناك مرونة لإقامة مباراة القمة".

وأردف "عدم ذهاب الزمالك لمباراة القمة حدث سيء ليس للزمالك بل للكرة المصرية ويترتب عليها الكثير، في ظل وجود رعاة وخسارة معنوية وجماهيرية وسيكون عليه أثر مادي سلبي على الزمالك".

وواصل "عدم خوض المباراة لن يكون الحل، الحل بإثبات الموقف وأساس الرياضة المنافسة والروح الرياضية".

وشدد "موعد المباراة في ميعادها، وحال عدم خوض الزمالك اللقاء سيكون النتيجة: خصم 3 نقاط واحتساب النتيجة 2-0 للأهلي مع غرامة مالية وخصم 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم".

ماذا حدث؟

حدد نادي الزمالك 4 مطالب يجب تحقيقها لاستكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وأخيرا، حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو المقبلة، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالب النادي السابقة.

من جانبها ردت رابطة الأندية على مطالب الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

- مشكلة الحكام: تابعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية.

- عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول: صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب مباراتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكثر وهي الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

- المؤجلات: سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- عدم خوض الزمالك للقمة: هذا قرار يخص مجلس إدارة النادي وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر.

ثم أصدرت لجنة المسابقات بيانا لتوضيح سبب التوقفات في الدوري المصري الموسم الجاري وسبب زيادة عدد المؤجلات.

ورفض الزمالك خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أعلن نيته عدم المشاركة في أي لقاء إلا بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية.

وحتى الآن لا تزال هناك تواصل من رابطة الأندية مع الزمالك ومحاولات لإقناع النادي الأبيض بالتراجع عن موقفه.

لكن الزمالك يتمسك (حتى الآن) بموقفه في عدم خوض أي مباراة في الدوري ومنها القمة لحين تحقيق مطالبه.

كما اعتذر أحمد دياب لمسؤولي الزمالك خلال الجلسة عن تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية.