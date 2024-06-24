بيان من الاتحاد المجري عقب الإصابة القوية للاعبه

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

بارناباس فارجا - المجر وألمانيا - يورو 2024

طمأن الاتحاد المجري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس على حالة لاعبه بارناباس فارجا.

وتعرض فارجا لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من بطولة يورو.

وجاء بيان الاتحاد المجري كالتالي:

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حالة بارناباس فارجا مستقرة الآن، اللاعب يتواجد في أحد مستشفيات مدينة شتوتجارت، سنخبركم بكل جديد في الحال إذ حدث جديد في حالته.

ومن هنا التف اللاعبون حول فارجا بسبب المشهد الصعب وذلك نفس ما حدث مع إركسين بغض النظر عن طبيعة الإصابة.

وبسيناريو سينمائي انتصر منتخب المجر بهدف دون رد على منافسه اسكتلندا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

ربما أيضا بتلك النقاط الثلاث التي حصل عليها منتخب المجر ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.

وعلى الجانب الآخر خرج منتخب اسكتلندا بعدما تذيل المجموعة بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب ألمانيا في الصدارة بـ7 نقاط، وسويسرا في الوصافة بـ5 نقاط.

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب ألمانيا وصيف المجموعة الثالثة.

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