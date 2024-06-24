أحمد رفعت: لا أتذكر كيف تعرضت للإصابة.. والأطباء أخبروني بالسبب

كشف أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عن اللحظات الأولى بعد استعادة وعية من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

أحمد رفعت النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وسقط أحمد رفعت على الأرض في الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وتم نقله إلى المستشفى سريعا واستمر بها لفترة قبل أن يستعيد وعيه ويستفيق.

وقال رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا أتذكر كيف سقطت ولا أتذكر المباراة ولا المنافس الذي كنا نلعب ضده ولا التاريخ ولا اليوم ولا أي شيء".

وأضاف "الأطباء أخبروني أن ما حدث معي أمر صعب إذا حدث لأي شخص وأسبابه نفسية بسبب ظروف شخصية صعبة مررت بها في الفترة الماضية لابتعادي عن كرة القدم لأسباب لا يعرفها أحد".

وأتم تصريحاته "بشكل يومي أخضع لجلسات ما بين 6 إلى 8 ساعات على جهاز تنظيم ضربات القلب".