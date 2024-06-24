بحثا عن إسبانيا

لم يفُز منتخب ألمانيا ببطولة اليورو منذ عام 1996، ولم نرَه في النهائي منذ عام 2008، حين خسر النهائي بهدف فرناندو توريس الشهير.

وحتى الدقيقة 92 من المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ليورو 2024 أمام سويسرا، كان منتخب ألمانيا سيتأهل بالمركز الثاني، ليذهب إلى طريق آخر، ليس فيه إسبانيا أو حتى البرتغال.

إلا أن نيكلاس فولكروج لم يقبل بهذا الطريق..

تعادل قاتل خطفه الماكينات أمام سويسرا، احتفظ لها بصدارة المجموعة الأولى، انتظارا لوصيف المجموعة الثالثة، وإن فاز عليه سيلاقي الفائز من إسبانيا والثالث الذي ستواجهه.

جدار وقدم

مانويل نوير أسطورة ألمانيا صار أكثر حارس مرمى لعبا للمباريات في تاريخ اليورو بـ 18 مباراة، ولا يزال ينوي مد هذا الرقم قدر استطاعته.

وفي الشوط الأول لهذه المباراة، عبثت الأقدام بمقدرات ألمانيا أكثر مما يلزم.

سجل الماكينات الهدف الأول في الدقيقة 17 بتوقيع روبرت أندريتش، ولكن بمراجعة تقنية الفيديو، اتضح أن موسيالا ركل خصمه قبل الهدف ليتم إلغاؤه.

وفي الدقيقة 29 سجل داني ندوي هدف سويسرا بعد تمريرة من ريمو فرولر، وبعد شك في وضعية تسلل، اتضح أن أنتونيو روديجير قد غطاه بقدمه.

ندوي كاد يسجل الثاني سريعا في الدقيقة 31 بعد أن اجتاز روديجير، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 38 تلقى جوناثان تاه مدافع ألمانيا بطاقة صفراء أكدت غيابه عن دور الـ 16 للإيقاف.

جدار آخر

في الشوط الثاني تفنن يان سومر حارس مرمى سويسرا في إزعاج ألمانيا، حيث تصدى لكرة موسيالا في الدقيقة 51، فتابعها جوندوجان ولكن بجوار القائم.

وفي الدقيقة 54 سدد كروس كرة مرت بجوار القائم أيضا.

وحل دافيد راوم ونيكو شلوتربيك بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات وجوناثان تاه في الدقيقة 61.

وسدد راوم ولكن مرت كرته فوق العارضة في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 65 حل ماكسيميليان باير بدلا من روبرت أندريتش في صفوف ألمانيا.

على الجانب الآخر أتى زكي عمدوني وروبن فارجاس وكوادو دوا بدلا من ندوي وفابيان رايدر وبريل إمبولو في صفوف سويسرا.

وسدد جوشوا كيميتش في الدقيقة 70 كرة أبعدها الدفاع السويسري.

لست الثاني

في الدقيقة 76 حل نيكلاس فولكروج وليروي ساني بدلا من موسيالا وفلوريان فيرتز

وتلقى سيلفان فيدمر لاعب سويسرا بطاقة صفراء في الدقيقة 81، كلفته الغياب عن دور الـ 16 أيضا.

وسجل السويسريون ثاني الأهداف بتوقيع روبن فارجاس في الدقيقة 84، ولكن التسلل أوقف الهدف.

وأتت رأسية خطيرة من كاي هافيرتز في الدقيقة 85، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وحين كنا نستعد لإعلان سويسرا متصدرة مفاجئة للمجموعة الأولى على حساب صاحب الأرض، وصلت عرضية البديل دافيد راوم إلى البديل الآخر نيكلاس فولكروج، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 92.

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النقطة تركت ألمانيا على الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب سويسرا برصيد 5 نقاط.

ألمانيا تلاقي وصيف المجموعة الثالثة (إنجلترا - صربيا - سلوفينيا - الدنمارك)، بينما تلعب سويسرا مع وصيف المجموعة الثانية التي حسمت إسبانيا صدارتها (إيطاليا - كرواتيا - ألبانيا).