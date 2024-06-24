من أجلك يا فارجا

تعرض بارناباس فارجا لاعب المجر لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من بطولة يورو.

ومن هنا التف اللاعبون حول فارجا بسبب المشهد الصعب وذلك نفس ما حدث مع إركسين بغض النظر عن طبيعة الإصابة.

وربما أدى ذلك إلى سعي زملائه بشكل أكبر بكثير في أن يجلبوا له السعادة عندما يعرف بفوز منتخب بلاده بهدف دون رد على منافسه اسكتلندا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور مجموعات يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وسجل كيفين سوبوث الهدف الوحيد في المباراة.

لماذا السعي كان أكبر؟ ربما لأن بشكل حرفي قبل حدوث تلك الإصابة لم يتمكن أي من الفريقين من صناعة فرصة خطيرة على الإطلاق.

وكان يسود اللقاء الملل بشكل غير عادي وبسهولة تستطيع أن تقول إن هذه المباراة هي الأسوأ من بين مباريات البطولة حتى الآن.

ولكن بسيناريو سينمائي تغير كل شيء، وربما أيضا بتلك النقاط الثلاث التي حصل عليها منتخب المجر ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.

وعلى الجانب الآخر خرج منتخب اسكتلندا بعدما تذيل المجموعة بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب ألمانيا في الصدارة بـ7 نقاط، وسويسرا في الوصافة بـ5 نقاط.

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب ألمانيا وصيف المجموعة الثالثة.





















البداية من الدقيقة 68

هل يمكن أن نبدأ المباراة في الدقيقة 68؟ كما كتبت سابقا لا يوجد أي فرصة على مرمى الفريقين أو محاولة لصنع فرصة حتى.

ولذلك البداية الفعلية كانت في تلك الدقيقة التي أصيب فيها فارجا.

وكاد أن يحتب الحكم ركلة جزاء لصالحه، لكن تدخل تقنية الفيديو حسم كل شيء ورفض ذلك.

بريق من الأمل

الأمل في ماذا؟ في وجود فرصة حقيقية أولى في المباراة بعدما أهدر دومينيك سوبوسلاي انفرادا تاما في الدقيقة 90.

تهديد قبل التسجيل

سدد سوبوث كرة قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

السعادة من أجل فارجا

أحرز سوبوث أخيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع بعدما انفرد وسدد مباشرة في المرمى، أعطى بها سعادة كبيرة لفارجا.

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