الرمادي: لا نريد تضخيم تصرف قندوسي.. وشاهدنا ما حدث بين كلوب وصلاح

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن غضب أحمد قندوسي لاعب فريقه من التبديل أمام المصري أمر طبيعي ولا يجب تضخيمه.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال الرمادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تصرف قندوسي الغاضب بعد تبديله أمام المصري بسبب رغبته في استكمال اللعب ومساعدة فريقه".

وأضاف "لا نريد تضخيم الأمر وهذه الأمور تحدث في كل الملاعب مثلما شاهدنا خلاف كلوب مع محمد صلاح".

وأتم تصريحاته "لعب مباريات الدوري في الساعة 4 عصرا أمر في غاية الخطورة ويعرض حياة اللاعبين للخطر، ولم أعاصر أي دوري يمتد لشهر أغسطس".

وانتصر سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 على المصري في الجولة 27 من الدوري الممتاز بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

واستعاد سيراميكا الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية وارتقى للمركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.