هاني سعيد: تحديد موعد جلسة رمضان مع منظمة المنشطات.. والدوري لم يحسم

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موعد جلسة رمضان صبحي الثانية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال هاني سعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "تحديد يوم السبت المقبل موعدا لجلسة رمضان صبحي الثانية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف "من المبكر الحديث عن حسم بيراميدز للقب الدوري، لا يزال هناك 9 مباريات متبقية للفريق وكذلك الكثير من المؤجلات للأهلي وكل شيء وارد".

وأردف "بيراميدز ليس طرفا في أزمة الزمالك مع رابطة الأندية واتحاد الكرة ولا علاقة لنا بهذا الخلاف".

وواصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على المقاولون العرب في الجولة 27 من المسابقة.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، ليصل إلى النقطة 62 في صدارة الدوري من 25 مباراة.

ووصل بيراميدز إلى الفوز رقم 12 على التوالي في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

كما وصل الفريق إلى المباراة رقم 19 على التوالي دون خسارة في الدوري.