سويلم: إدارة الزمالك تُدخل الفريق في نفق مُظلم لإرضاء غرورها

انتقد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة موقف نادي الزمالك برفض خوض مباريات الدوري المصري في الوقت الحالي.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "مجلس إدارة الزمالك يُدخل الفريق في نفق لا نعرف مخرجه برفضه لعب المباريات بعد مواجهة الأهلي".

وأضاف "العقوبات المنتظرة على الزمالك في حالة عدم لعب المباريات بعد لقاء الأهلي من الصعب جدا تطبيقها على الأندية الكبيرة أن يهبط الفريق إلى الدرجة الثانية أو الثالثة، فلماذا يضع الزمالك الدولة واتحاد الكرة ورابطة الأندية ووزارة الشباب والرياضة في هذا المأزق".

وأكمل "عامر حسين لا يجامل أحد، والدليل أن الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري من قبل الزمالك اشتكوا عامر حسين في أوقات سابقة".

وأردف "أي خبير في العالم إذا تم تكليفه بوضع جدول الدوري المصري لن يستطيع فعل أكثر مما نفعله لأنه بعد عدة أسابيع سيجد أجندة إفريقية وبطولة عربية ومباريات المنتخب وكل هذا لا يتم الترتيب له مسبقا".

وواصل "من عامين كان حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك وحدث نفس الأمر وكانت هناك مباريات مؤجلة من الدور الأول تم لعبها في الدور الثاني ولم يحدث ما حدث الآن".

وأتم تصريحاته "من حق الزمالك الاعتراض على التحكيم ولكن ليس من حقه رفض عدم خوض المباريات إلا بالترتيب الذي يراه، هل هناك وقت لهذا؟ العالم كله يسخر من الدوري المصري المستمر حتى الآن والزمالك يريدنا أن نؤجل المسابقة شهرين آخرين حتى يرضي غروره، وهذا أمر صعب للغاية".