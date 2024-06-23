يورو 2024 - كسر رقم بوفون.. نوير يصبح أكثر حارس مشاركة في تاريخ البطولة

أصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا أكثر حارس مرمى خوضا للمباريات في تاريخ بطولة اليورو.

وشارك نوير أساسيا في لقاء ألمانيا ضد سويسرا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لـ يوو 2024.

ورفع نوير رصيده لـ 18 مباراة في بطولة اليورو منذ مشاركته لأول مرة في يورو 2012.

وكسر نوير رقم الإيطالي جانلويجي بوفون صاحب الـ 17 مباراة في تاريخ اليورو.

وتفوق أيضا في القائمة على كل من الهولندي إدوين فان دير سار والبرتغالي روي باتريشيو صاحبا الـ 16 مباراة في البطولة.

نوير البالغ 38 عاما شارك في 17 مباراة سابقة باليورو استقبل 17 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 6 خلال 1560 دقيقة.

وخاض نوير 5 مباريات في يورو 2021 حيث وصل للمربع الذهبي وخسر من إيطاليا.

وفي يورو 2016 شارك في 6 مباريات وودع مجددا من نصف النهائي وتلك المرة ضد فرنسا.

وفي يورو 2020 جاءت المشاركة الأقصر بتوديع البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من إنجلترا.

وضمن نوير تعزيز رقمه بفضل تأهل ألمانيا لدور الـ 16 من البطولة حال شارك في اللقاءات المقبلة مع توالي مشوار الناسيونال مانشافت على أرضه ووسط جماهير حال التأهل.