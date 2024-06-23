بعد 11 عاما.. تقرير: حارس ليفربول يستعد للعودة إلى ريال بيتيس

يستعد أدريان سان ميجويل حارس مرمى ليفربول للعودة إلى ريال بيتيس مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت قناة ABC الأمريكية أن النادي الإسباني اتفق مع الحارس البالغ من العمر 37 عاما للعودة مرة أخرى.

وأكدت القناة أن أدريان أعطى الضوء الأخضر لريال بيتيس للعودة.

وينتهي عقد أدريان بنهاية الشهر الجاري مع النادي الإنجليزي ويحق له الآن الاتفاق والتوقيع لأي نادي آخر.

وبدأ الحارس الإسباني مسيرته مع ريال بيتيس وانتقل إلى وست هام في 2013.

ثم رحل أدريان إلى ليفربول في 2019 دون مقابل.

ويعتبر أدريان الحارس الثالث في ليفربول ولعب فقط 26 مباراة، ليكون أقل فريق شارك في مباريات معه خلال مسيرته الكروية.

وحسب موقع ترانسفير ماركت فلم يدفع أي ناد أموال من أجل التعاقد مع أدريان، فكل انتقالاته كانت دون مقابل.