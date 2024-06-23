بغداد بونجاح ينتقل إلى الشمال القطري

الأحد، 23 يونيو 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الشمال

أعلن نادي الشمال القطري ضم الجزائري بغداد بونجاح لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر.

بغداد بونجاح

النادي : الشمال

الشمال

ووقع بونجاح على عقده مع نادي الشمال مع مشعل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، وأحمد حسين السادة مدير فريق الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن ينتظم النجم الجزائري مع الشمال خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، والتي ستبدأ بالتجمع في الدوحة لعدة أيام قبل السفر إلى هولندا للدخول في معسكر إعداد خارجي هناك بمدينة تيل خلال الفترة من 14 يوليو المقبل وحتى الثاني من أغسطس القادم.

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واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

وارتبط اسم بونجاح بالانتقال لصفوف الشباب والتعاون السعوديان بعد نهاية تعاقده مع السد القطري.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج بونجاح بـ 14 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و3 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.

الشمال بغداد بونجاح الدوري القطري
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