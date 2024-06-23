بغداد بونجاح ينتقل إلى الشمال القطري

أعلن نادي الشمال القطري ضم الجزائري بغداد بونجاح لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر.

بغداد بونجاح النادي : الشمال الشمال

ووقع بونجاح على عقده مع نادي الشمال مع مشعل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، وأحمد حسين السادة مدير فريق الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن ينتظم النجم الجزائري مع الشمال خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، والتي ستبدأ بالتجمع في الدوحة لعدة أيام قبل السفر إلى هولندا للدخول في معسكر إعداد خارجي هناك بمدينة تيل خلال الفترة من 14 يوليو المقبل وحتى الثاني من أغسطس القادم.

📄 | بونجاح يوقع لشمال حتى 2026 🇩🇿 ✍🏻❤️ 🔗 | https://t.co/VDBg3CW66Z pic.twitter.com/Wvp3WDNw47 — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) June 23, 2024

واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

وارتبط اسم بونجاح بالانتقال لصفوف الشباب والتعاون السعوديان بعد نهاية تعاقده مع السد القطري.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

القصة لـم تنتهي بعــد 🎞️ مازال للمجد بقية ❤️ pic.twitter.com/ieJcaq4UOH — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) June 23, 2024

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج بونجاح بـ 14 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و3 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.