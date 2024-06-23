يورو 2024 - التشكيل: اسكتلندا بخمسة مدافعين.. وسوبوسلاي يقود المجر

أعلن ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه المجر في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

وجاء تشكيل اسكتلندا كالتالي:

حراسة المرمى: أنجوس جن

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - سكوت مكينا – جرانت هانلي – جاك ندري – أنتوني رالستون

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كالوم مكجريجور – بيلي جيلمور – جون مكجين

خط الهجوم: تشي آدمز

وعلى الجانب الآخر أعلن ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر تشكيل فريقه.

وأتى تشكيل المجر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي

خط الدفاع: إندري بوتكا – ويلي أوربان – مارتون دارداي

خط الوسط: بينديجوز بولا – كالوم ستايلز – أندراس شافر – ميلوس كيركيش

أمامهما: دومينيك سوبوسلاي – رولاند سالاي

خط الهجوم: بارناباس فارجا

ويحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتذيل المجر بدون نقاط.

وفي حال فوز اسكتلندا وخسارة سويسرا على الجانب الآخر ضد ألمانيا سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف نظرا لانتهاء المباراة بين اسكتلندا وسويسرا بالتعادل بهدف لكل فريق.