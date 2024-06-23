الرمادي عقدة المصري.. سيراميكا ينتصر بثنائية أوجولا وياسر ريان

انتصر سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 على المصري في الجولة 27 من الدوري الممتاز بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من صديق أوجولا وأحمد ياسر ريان.

ولم يحقق سيراميكا الفوز على المصري في آخر 5 مواجهات بيحمع المسابقات.

ويواصل أيمن الرمادي عقدته للمصري إذ خاض ضد الفريق البورسعيدي 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في 1.

وحقق الرمادي الفوز الأول له أمام علي ماهر بعد 3 مباريات خسر منها 2 وتعادل في 1.

وظل المصري ثالثا برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

فيما استعاد سيراميكا الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية وارتقى للمركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

التشكيل

بدأ عمرو سعداوي في مركز الظهير الأيسر لـ المصري لتعويض غياب حسين السيد بسبب الإصابة.

فيما بدأ سعد سمير أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا بعدما كانت الأولى ضد المصري في الدور الأول.

وواصل أيمن الرمادي الاعتماد على جون إيبوكا في قيادة هجوم فريقه.

وصف المباراة

سيطر لاعبو سيراميكا على الكرة من بداية اللقاء وظهر تركيزهم على الجهة اليسرى هجوميا.

وفي الدقيقة 14 مرر أحمد قندوسي بينية أرضية لصديق أوجولا الذي تفوق على باهر المحمدي داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية على يسار محمود جاد مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

ورفع أوجولا رصيده لـ 8 أهداف متصدرا ترتيب هدافي سيراميكا في الدوري.

وأصبح الموسم الجاري الأفضل للنيجيري تهديفيا متفوقا على موسم 2021-22 الذي سجل فيه 7 أهداف بقميص سموحة.

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ومرت رأسية محمد دبش بعد عرضية عمرو السعداوي أعلى عارضة محمد بسام في الدقيقة 25.

وانفرد قندوسي في الدقيقة 37 بعد بينية من أوجولا لكن سدد كرة ضعيفة وبعيدة عن مرمى محمود جاد.

شوط أول انتهى بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

توغل جون إيبوكا في الشوط الثاني بالدقيقة 51 وحاول مراوغة جاد الذي تألق وأمسك بالكرة.

"إيبوكا حط المدافعين كلهم في ظهره لكن محمود جاد صاحي"🔥.. فرصة خطيرة لسيراميكا كليوبترا لكن حارس المصري البورسعيدي يتصدى ببراعة💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/wfJBuiDpdr — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 23, 2024

وأهدر أوجولا في الدقيقة 70 فرصة إضافة الهدف الثاني بتسديدة ساقطة تصدى لها جاد، ثم تبعها بفرصة أخرى أبعدها جاد لركنية.

وفي الدقيقة 86 ومن ركلة حرة غير مباشرة مهد محمد إبراهيم الكرة لأحمد ياسر ريان الذي أطلق تصويبة أرضية قوية على يمين جاد مضيفا الهدف الثاني.

ورفع ريان الذي شارك كبديل رصيده لـ 7 أهداف في الموسم الجاري.

"ده الريان ده ولا دي بروين؟"😲.. أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الثاني لسيراميكا كليوبترا في مرمى المصري البورسعيدي بعد تنفيذ ولا أروع من الضربة الحرة لتصبح النتيجة 2-0 لسيراميكا🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/jxKpan3bhY — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 23, 2024

وحاول ميدو جابر برأسية تقليص الفارق لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا وتكريس الرمادي للعقدة ضد المصري.