تأهل سيدات مصر للطائرة الشاطئية إلى أولمبياد باريس
الأحد، 23 يونيو 2024 - 21:08
كتب : محمد سمير
تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية "سيدات" إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
جاء ذلك بالفوز على نيجيريا 2-1 في مجموع الأشواط في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة للأولمبياد.
وأقيمت التصفيات النهائية في المغرب.
وكان المنتخب قد فاز على المغرب ليتأهل إلى النهائي الذي تغلب فيه على نيجيريا.
ويمثل منتخب مصر لسيدات الطائرة الشاطئية كل من دعاء غباشي لاعبة الأهلي ومروة مجدي لاعبة الأهلي السابقة.
وتأهل المنتخب في أولمبياد ريو 2016، بمشاركة دعاء غباشي وندى معوض المحترفة في الخارج الآن.
بينما لم يتمكن المنتخب من التأهل إلى دورة طوكيو 2020.
نرشح لكم
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية قبل جولة اسكواش - تفوق مصري في أولى أيام السلسلة الختامية تنس - انسحاب أنس جابر من أولمبياد باريس بسبب الخوف على المتبقي من الموسم اسكواش - الكشف عن مجموعات السلسلة الختامية للرجال والسيدات اسكواش - سيطرة مصرية على جوائز اتحاد المحترفين اسكواش - بـ 1768 يوما.. نور الشربيني تحقق ثالث أطول سلسلة تصدر بالتصنيف العالمي اسكواش – نهائي مصري للرجال والسيدات في منافسات بريطانيا المفتوحة تنس - الثالثة على التوالي.. إيجا شفيونتيك تحصد لقب رولان جاروس
أخر الأخبار
بحثا عن إسبانيا 6 ساعة | ألمانيا 2024
من أجلك يا فارجا 6 ساعة | الكرة الأوروبية