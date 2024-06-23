تأهل سيدات مصر للطائرة الشاطئية إلى أولمبياد باريس

الأحد، 23 يونيو 2024 - 21:08

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية "سيدات" إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء ذلك بالفوز على نيجيريا 2-1 في مجموع الأشواط في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

وأقيمت التصفيات النهائية في المغرب.

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وكان المنتخب قد فاز على المغرب ليتأهل إلى النهائي الذي تغلب فيه على نيجيريا.

ويمثل منتخب مصر لسيدات الطائرة الشاطئية كل من دعاء غباشي لاعبة الأهلي ومروة مجدي لاعبة الأهلي السابقة.

وتأهل المنتخب في أولمبياد ريو 2016، بمشاركة دعاء غباشي وندى معوض المحترفة في الخارج الآن.

بينما لم يتمكن المنتخب من التأهل إلى دورة طوكيو 2020.

كرة طائرة شاطئية
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