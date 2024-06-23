تشكيل يورو 2024 - ألمانيا بلا تغييرات وتعديل وحيد في صفوف سويسرا

أعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا عن تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا في ختام المجموعة الأولى ليورو 2024.

وقرر ناجلسمان تثبيت التشكيل الذي خاض به المباراة السابقة ضد المجر.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - أنتونيو روديجير - جوناثان تاه - ماكسيميليان ميتلشتات

خط الوسط: روبرت أندريتش - توني كروس - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز - فلوريان فيرتز

وأجرى منتخب سويسرا تعديلا وحيدا على التشكيل الذي بدأ به مباراة اسكتلندا الأخيرة، بنزول فابيان رايدر بدلا من شيردان شاكيري.

وجاء تشكيل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: سيلفان فيدمر - جرانيت تشاكا - ريمو فرولر - ميشيل أيبيشر

خط الهجوم: ندوي دان - بريل إمبولو - فابيان رايدر