الـ12 على التوالي.. صحوة الشوط الثاني تقود بيراميدز للفوز على المقاولون

واصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على المقاولون العرب في الجولة 27 من المسابقة.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، ليصل إلى النقطة 62 في صدارة الدوري من 25 مباراة.

وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 19 في المركز الـ17 وقبل الأخير من 25 مباراة.

ووصل بيراميدز إلى الفوز رقم 12 على التوالي في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

كما وصل الفريق إلى المباراة رقم 19 على التوالي دون خسارة في الدوري.

تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 19 بهدف من ركلة حرة مباشرة سددها جوزيف أوشايا وأخطأ الحارس أحمد الشناوي في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني تعادل بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي بضربة رأسية في الدقيقة 59 بعد مخالفة نفذها محمد الشيبي.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة في الشباك.

وأكمل ماييلي ثلاثية بيراميدز في الدقيقة 68 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل أحمد سامي مدافع بيراميدز على إنذار ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد سموحة.

ويلعب بيراميدز ضد سموحة يوم 28 يونيو الجاري في الإسكندرية.