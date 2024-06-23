يورو 2024 – مؤتمر باستوني: لا أحب استخدام كلمة الخوف.. وفهمنا الأخطاء ضد إسبانيا

الأحد، 23 يونيو 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

احتفال أليساندرو باستوني - إيطاليا - ألبانيا

لا يحب أليساندرو باستوني لاعب منتخب إيطاليا استخدام كلمة خوف في كرة القدم قبل مباراة كرواتيا.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة منافسه كرواتيا في المباراة التي ستجمعهما الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال باستوني خلال المؤتمر الصحفي: "أحب اللعب بجانب ريكاردو كالافيوري في الدفاع، إنه لاعب كبير، ولا يخاف أبدا من اللعب بالكرة، ويذكرني بنفسي قليلا قبل 3-4 سنوات، لقد لعبنا مباراتين فقط معا، ولكنني آمل أن يتحسن فهمنا بمرور الوقت".

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وأضاف "الخوف كلمة لا أحب استخدامها عندما نتحدث عن كرة القدم، الخوف يكون لأشياء أكثر أهمية من كرة القدم".

وأكمل "شاهدنا مباراة كرواتيا ضد إسبانيا وصنعوا الكثير من الفرص، على الرغم من خسارتهم، نحن نكن لهم احتراما كبيرا، ولديهم لاعبون لعبوا أكثر من 80 مباراة معا".

وواصل "في كرة القدم الحديثة، لا تلعب دائما في نفس المركز، بالنسبة لي لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين اللعب بأربعة أو بثلاثة مدافعين، أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة فريقك بقدر ما تستطيع".

وأنهى "لقد تحدثنا كثيرا لمحاولة فهم الخطأ الذي ارتكبناه ضد إسبانيا، عندما تخسر يمكنك إما أن تدع الأمر يحبطك أو تحاول حل المشكلات، ولحسن الحظ تمنحك كرة القدم دائما فرصة ثانية".

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل كرواتيا بنقطة واحدة.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب بـ6 نقاط، وألبانيا في لامركز الثالث بنقطة.

إيطاليا كرواتيا يورو 2024 ألمانيا أليساندرو باستوني
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