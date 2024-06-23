حلبية يوضح لـ في الجول أسباب الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس المصري

أوضح عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري السابق أسباب الدعوى القضائية المرفوعة ضد المجلس الحالي للنادي للحصول على 18 مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com أن حلبية مستمر في قضيته على الرغم من عقده جلسة مع كامل أبو علي رئيس النادي الحالي لمحاولة إقناعه بالتنازل عن القضية. (طالع التفاصيل)

وقال حلبية لـ FilGoal.com: "رفعنا دعوى قضائية من أجل إثبات الحقوق فقط لا غير".

وأضاف "سمير حلبية له مستحقات تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه، ولا توجد نية للحجز على أرصدة المصري".

وأوضح "نقدم الدعم للمجلس الحالي، لكن هناك بعض القضايا، تلاحقنا بسبب عدم التزام المجلس الحالي تجاه نادي مصر بشأن قيمة صفقة الثلاثي مصطفى سلطان وعلاء عطا وعصام ثروت".

وكشف "نادي مصر يقاضينا أمام القضاء الجنائي، وتقدموا بشكوى ضد اسم رئيس النادي السابق ولم يتحرك المجلس الحالي، وحصلوا على أحكام ضدنا".

وتسائل "لماذا لا يسدد المجلس الحالي المستحقات كما فعلنا من قبل مع النادي، حين سددنا 350 ألف دولار للاعب نيجيري يدعى جودي أنيكي".

وأتم "يحق لنادي مصر الحصول على مليوني و500 ألف جنيه باقي قيمة صفقة الثلاثي".

ويطالب حلبية بالحصول على 18 مليون جنيه مقابل مستحقات صرفها عندما كان رئيسا للنادي.

وعلم مسؤولي المصري أن المحامي الخاص بحلبية هو الآخر يطالب بمستحقاته في القضية.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد42 من 25 مباراة نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني.