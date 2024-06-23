يورو 2024 - يويفا يعلن زيادة المعايير الأمنية بعد أحداث مباراة البرتغال وتركيا

أوضح المتحدث الرسمي لـ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) زيادة المعايير الأمنية في يورو 2024 بعد حالات الاقتحام العديدة لأرضية الملعب خلال مباراة البرتغال وتركيا.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء اقتحم أكثر من شخص أرضية الملعب لالتقاط صورا مع كريستيانو رونالدو.

وقال المتحدث الرسمي لـ يويفا عبر شبكة ESPN: "الأمن والأمان في الاستاد وأرض الملعب وجميع مرافق المنتخبات هي أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي والألماني ويورو 2024".

وأضاف "وضعنا مقاييس إضافية في الملاعب لتقابل متطلبات البطولة ولمنع حدوث أخرى، ولأسباب أمنية لا يمكننا توضيح مقاييس محددة".

وأكمل "تذكير، أي اقتحام للملاعب سينتج عنه الطرد من الملعب والمنع من حضور المباريات المتبقية للبطولة كما سيتم تقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 بالفوز على تركيا بنتيجة 3-0 وقبل لقاء جورجيا في الجولة الأخيرة على ملعب جليسنكرشين.

منتخب البرتغال حقق الفوز الثاني في المجموعة بعدما انتصر على التشيك في الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ويصبح ثالث المتأهلين بعد ألمانيا وإسبانيا.

بينما سيتنافس منتخب تركيا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة مع التشيك وجورجيا في الجولة الأخيرة الذي سيلعب فيها ضد التشيك، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى.

والآن يتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، يأتي بعده منتخب تركيا بـ3 نقاط، ثم التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.

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