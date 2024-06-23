يورو 2024 – مؤتمر سباليتي: أخطأت في التشكيل ضد إسبانيا.. ولقاء كرواتيا يؤثر على تاريخنا

اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أنه أخطأ في تشكيل فريقه ضد إسبانيا، وأكد أن لقاء كرواتيا سيؤثر على تاريخ الأتزوري.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة منافسه كرواتيا في المباراة التي ستجمعهما الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "يوجد مباريات تؤثر على تاريخك مثل لقاء كرواتيا، لقد اخترنا اللاعبين الذين نعتقد أنهم متحمسون ومستعدون للعب في مباريات مهمة مثل هذه".

وأضاف "من الواضح أنني لم يعجبني أدائنا أمام إسبانيا، حتى لو كان الأمر مؤلما، أتوقع أننا تعلمنا منه".

وأكمل "لقد أهدرنا الكثير من الطاقة في مطاردة الكرة ضد إسبانيا، لعبنا مباراة مختلفة تماما ضد ألبانيا، كانت لدينا نفس خطة اللعب في كلتا المباراتين".

وواصل "تمكنا من القيام بما أردناه في مباراة، وفي الأخرى لم نفعل ذلك ببساطة".

وتابع "كرواتيا لا تملك فريقا عظيما فحسب، بل تتمتع أيضا بخبرة كبيرة، يجب أن نعرف متى نسرع الإيقاع ومتى نسيطر عالكرة".

وشدد "أعتقد أن عدم إجراء بعض التغييرات بين المباراة الأولى والثانية كان خطأ، لذلك أعتقد هذه المرة أنني سأجري بعض التغييرات".

وأنهى "جيوفاني دي لورينزو هو بمثابة الابن بالنسبة لي، أجد صعوبة دائما في ترك لاعب بجودته، أنا مقتنع تماما بقيمته كلاعب وكشخص، نحن نفهم بعضنا البعض، ربما لم يلعب جورجينيو أفضل مبارياته ضد إسبانيا، لكن هذا خطئي جزئيا أيضا، لديه صفات عظيمة، إنه قائد".

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل كرواتيا بنقطة واحدة.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب بـ6 نقاط، وألبانيا في لامركز الثالث بنقطة.