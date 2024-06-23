ثنائي محترف وقطري وقلبي دفاع زد.. 5 مرشحين لدعم دفاع الأهلي بعد ضياع صفقة بلعيد

انتقل الجزائري زين الدين بلعيد الذي كان المرشح الأول لدعم دفاع الأهلي في الموسم الجديد إلى نادي سان ترويدن البلجيكي.

وكان بلعيد قريبا من الانتقال إلى الأهلي قبل عدة أسابيع بعدها تغيرت وجهة قائد اتحاد العاصمة السابق وانتقل للدوري البلجيكي.

والآن سيبحث الأهلي عن مدافع آخر لضمه ودعم خط دفاعه قبل الموسم الجديد.

من الدوري المصري أو من أوروبا، أو حتى من آسيا، سيبحث الأهلي عن دعم خط دفاعه.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز 5 أسماء في الوقت الحالي مرشحة لدعم دفاع الأهلي.

يوسف أيمن

أحد الخيارات المطروحة على طاولة الأهلي لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل هو يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري.

يوسف أيمن هو مدافع الدحيل ومنتخب قطر وينحدر من أصول مصرية ويحمل الجنسية المصرية وإذا انضم للأهلي سيتم قيده في قائمة الفريق كلاعب مصري.

وفي وقت سابق كشف FilGoal.com عن وصول الأهلي لمفاوضات متقدمة مع اللاعب الذي يرحب بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

وكشفت أيضا قنوات الكاس القطرية أن يوسف أيمن يقترب من الانتقال للنادي الأهلي.

ولكن تتوقف الصفقة حاليا لحين التوصل لاتفاق بين الأهلي والدحيل على المقابل المادي.

ثنائي زد

من الأسماء المرشحة أيضا للانضمام إلى الأهلي لدعم خط الدفاع في الموسم الجديد ثنائي فريق زد، مصطفى العش ومحمد إسماعيل.

وتشير الأخبار في الفترة الأخيرة إلى أن الأهلي يضع الثنائي ضمن المرشحين لدعم خط الدفاع وقد يتعاقد مع أحدهما في حالة عدم التعاقد مع مدافع آخر.

مصطفى العش

يبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما وهو يلعب بالقدم اليسرى ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وانضم بداية الموسم الجاري لصفوف زد قادما من غزل المحلة، ولعب مع زد في الدوري 21 مباراة.

محمد إسماعيل

يبلغ محمد إسماعيل أيضا 24 عاما ويلعب مع زد منذ 3 مواسم سابقة. وفي الموسم الجاري لعب مع الفريق 17 مباراة في الدوري.

ثنائي المنتخب الأولمبي

بخلاف ثنائي زد يضع الأهلي أيضا ثنائي دفاع منتخب مصر الأولمبي ضمن المرشحين للانتقال لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

إياد العسقلاني

اللاعب الأول هو إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي والإسماعيلي السابق، والذي انضم لصفوف فريقه في يناير الماضي.

وكشف FilGoal.com أن إياد العسقلاني يُفضل لاعب الاستمرار مع فريقه وعدم العودة للدوري المصري في الوقت الحالي بسبب الفارق المادي بين راتبه في روسيا والمعروض عليه من أندية الدوري المصري.

ويعد العسقلاني أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ولعب البالغ من العمر 19 عاما مع فريقه الروسي 6 مباريات.

عمر فايد

مدافع منتخب مصر الأولمبي ولاعب نوفي بازار الصربي المعار له من صفوف فنربخشة التركي.

ظهر عمر فايد بمستوى مميز مع المقاولون العرب قبل الرحيل عن الفريق للاحتراف الخارجي بداية الموسم الجاري.

وارتبط اسم عمر فايد بإمكانية الانتقال إلى الأهلي في الفترة المقبلة لدعم دفاع الفريق الأحمر.