مران الزمالك – انتظام مهاب ياسر وظهور الونش.. وتأهيل الجزيري وفتوح

استأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

وحتى الآن يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، و خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل.

وانتظم مهاب ياسر في التدريبات الجماعية، وشارك في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل.

كما خاض التونسي سيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة، وأدى الجزيري جزء بدني خفيف مع اللاعبين في بداية المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية رفقة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

ويعاني سيف الدين الجزيري من إصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مع منتخب تونس في الفترة الماضية.

وأدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وخاض فتوح تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويؤدي فتوح برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الأخير.

وأخيرا خاض محمود حمدي "الونش" جزء من التدريبات بالكرة على هامش المران، وأدى برنامجاً تأهيلياً في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات خفيفة بالكرة مع سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ومحمد صبحي.

ويواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.