مران الزمالك – انتظام مهاب ياسر وظهور الونش.. وتأهيل الجزيري وفتوح

الأحد، 23 يونيو 2024 - 20:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

استأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

وحتى الآن يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، و خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - الاتحاد الأوروبي يوقف لاعب ألبانيا بسبب العبارات البذيئة لاعب تشيلسي يجتاز الكشف الطبي قبل الانتقال إلى أستون فيلا هاري كين: إهانة لينيكر لأداء إنجلترا؟ لن أقلل من احترامه ولكن خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل.

وانتظم مهاب ياسر في التدريبات الجماعية، وشارك في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل.

كما خاض التونسي سيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة، وأدى الجزيري جزء بدني خفيف مع اللاعبين في بداية المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية رفقة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

ويعاني سيف الدين الجزيري من إصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مع منتخب تونس في الفترة الماضية.

وأدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وخاض فتوح تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويؤدي فتوح برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الأخير.

وأخيرا خاض محمود حمدي "الونش" جزء من التدريبات بالكرة على هامش المران، وأدى برنامجاً تأهيلياً في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات خفيفة بالكرة مع سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ومحمد صبحي.

ويواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

مران الزمالك الدوري المصري في الدوري فتوح
نرشح لكم
في الجول يكشف سبب عدم تواجد جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون قناة الكاس: بيرسي تاو يتلقى عرضا من فريق صاعد حديثا للدوري السعودي الرمادي عقدة المصري.. سيراميكا ينتصر بثنائية أوجولا وياسر ريان الـ12 على التوالي.. صحوة الشوط الثاني تقود بيراميدز للفوز على المقاولون حلبية يوضح لـ في الجول أسباب الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس المصري ثنائي محترف وقطري وقلبي دفاع زد.. 5 مرشحين لدعم دفاع الأهلي بعد ضياع صفقة بلعيد خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة انتهت الدوري - المصري (0)-(2) سيراميكا.. العقدة مستمرة
أخر الأخبار
بعد 11 عاما.. تقرير: حارس ليفربول يستعد للعودة إلى ريال بيتيس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
دربي كتالونيا الأصلي يعود.. إسبانيول يتأهل إلى الدوري الإسباني 27 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب عدم تواجد جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون 34 دقيقة | الدوري المصري
بغداد بونجاح ينتقل إلى الشمال القطري 49 دقيقة | الوطن العربي
استراحة يورو 2024 - ألمانيا (0)-(1) سويسرا.. نهاية الشوط الأول ساعة | ألمانيا 2024
قناة الكاس: بيرسي تاو يتلقى عرضا من فريق صاعد حديثا للدوري السعودي ساعة | الدوري المصري
استراحة يورو 2024 - اسكتلندا (0)-(0) المجر.. نهاية الشوط الأول ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - التشكيل: اسكتلندا بخمسة مدافعين.. وسوبوسلاي يقود المجر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ