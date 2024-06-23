هاري كين: إهانة لينيكر لأداء إنجلترا؟ لن أقلل من احترامه ولكن

رفض هاري كين قائد منتخب إنجلترا تصريحات نجمها السابق جاري لينيكر بشأن أداء الأسود الثلاثة في يورو 2024.

وكان لينيكر قد وصف أداء إنجلترا بأنه مقرف، وذلك بعد تعادلها مع الدنمارك بهدف لكل فريق.

وقال كين في المؤتمر الصحفي: "لا أريد تقليل الاحترام مع أي لاعب خصوصا اللاعبين السابقين للمنتخب، ولكن أعتقد أن بعضهم خصوصا من أصبحوا محللين لا يعرفون صعوبة الأمور الآن".

وأوضح "أصبح من الصعب للغاية ألا نستمع لما يُقال كلاعبين، وتحديدا اللاعبين الجدد".

وتابع "أعرف أن للمحللين مسؤولية ويجب أن يقولوا رأيهم بصراحة، ولكن أيضا يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم كلاعبين سابقين لمنتخب إنجلترا يتطلع لهم الكثير من اللاعبين".

وأكمل "الناس يهتمون بما يقولونه وينصتون إليهم. لكل شخص رأيه ولكن الحقيقة هي أن إنجلترا لم تحقق أي بطولة لوقت طويل للغاية، ونحن جزء من ذلك ونعرف مدى صعوبته".

واختتم "الأمر لا يتعلق بالهجوم على أحد بل فقط هي الحقيقة. من الصعب اللعب في هذه البطولة، واللعب لإنجلترا عموما صعب، وأريدهم أن يتذكروا كيف كان ارتداء هذا القميص في الماضي".

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على صربيا 1-0 والتعادل مع الدنمارك 1-1.

وتختتم منافسات المجموعة بمواجهة سلوفينيا في 25 يونيو، بينما تلعب الدنمارك مع صربيا.