يورو 2024 - الاتحاد الأوروبي يوقف لاعب ألبانيا بسبب العبارات البذيئة

الأحد، 23 يونيو 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

ميرليند داكو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف ميرليند داكو لاعب منتخب ألبانيا بسبب تلفظه بعبارات مسيئة.

واتجه لاعب روبن كازان الروسي إلى الجماهير الألبانية عقب مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا ووجه عبارات بذيئة إلى مقدونيا الشمالية عن طريق مكبر الصوت.

وتوجد خلافات تاريخية بين ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان كالتالي:

قرر الاتحاد الأوروبي وقف داكو مباراتين بداية من اللقاء المقبل ضد إسبانيا يوم الإثنين المقبل في دوسلدورف.

وطلب الاتحاد المقدوني اعتذارا من داكو بعد ما بدر منه.

وخرج داكو للاعتذار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "الاعتذار أمر رجولي، وأشعر بالتزام أخلاقي ومهني للقيام بذلك، تجاه جميع الذين تعرضوا للأذى".

وأضاف "مثل أي لاعب كرة قدم، في تلك اللحظات تكون المشاعر على مستوى آخر، وهو أمر لا يمكن فهمه إلا على أرض الملعب".

وأكمل "من الصعب وصف شعور اللعب لهذا المنتخب الوطني، لهؤلاء المشجعين الرائعين الذين يمنحوننا حبًا لا حدود له".

وواصل "آسف إذا وجهت إساءة لأي شخص بعد المباراة مع كرواتيا، فإن تأثير المباراة هو ما يفعله".

وأنهى "أواصل العمل مع المجموعة بأكملها لتحقيق أحلامنا".

وتعادل منتخب ألبانيا مع كرواتيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

إسبانيا في الصدارة بـ6 نقاط، وإيطاليا في الوصافة بـ3 نقاط، وألبانيا في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة بالتساوي مع كرواتيا.

يورور 2024 ألمانيا ألبانيا ميرليند داكو مقدونيا الشمالية
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