لاعب تشيلسي يجتاز الكشف الطبي قبل الانتقال إلى أستون فيلا

الأحد، 23 يونيو 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

يان ماتسن

اجتاز إيان ماتسن لاعب تشيلسي الفحوصات الطبية للانتقال إلى أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب الهولندي قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح لإكمال انتقاله إلى فريق أوناي إمري.

وكشف رومانو أن تشيلسي سيحصل على 37 مليون جنيه استرليني جراء بيع عقده.

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وأوضح رومانو أن ماتسن سيوقع على عقد مدته 6 أعوام مع أستون فيلا.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى بوروسيا دورتموند.

ووصل ماتسن رفقة الفريق الألماني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر ماتسن في المباراة رفقة دورتموند من ريال مدريد، وتوج المالكي بالخامسة عشر.

وشارك الظهير الأيسر في الموسم المنقضي في 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وتبلغ القيمة السوقية لماتسن حسب موقع ترانسفير ماركت 40 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا بوروسيا دورتموند تشيلسي يان ماتسن
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