انتهت الدوري - المصري (0)-(2) سيراميكا.. العقدة مستمرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 25 مباراة بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني في ترتيب الدوري المصري.

فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

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انتهت

ق 86: جووول أحمد ياسر ريان يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة

ق 73: صديق أوجولا يستغل خطأ دفاع المصري ويسدد كرة يبعدها جاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: قندوسي يهدر الثاني بغرابة من انفراد تام وتسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 14: جووول أووول.. صديق أوجولا يسجل الهدف الأول لسيراميكا بعد مراوغة رائعة لباهر وتسديدة قوية في الشباك.

بداية اللقاء