مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تشكيل لجنة محايدة لحل أزمة الزمالك

الأحد، 23 يونيو 2024 - 18:46

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية جديد موقف الخاص بأزمة مطالب الزمالك الـ 4.

وتمسك الزمالك في الاجتماع بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ومنها مباراة القمة ضد الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل لحين تحقيق مطالبه ولعب جميع مؤجلات الدوري وفقا لترتيب الجولات.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الرابطة متمسكة بموقفها وكذلك الزمالك، والحكم بيننا هو اللوائح والقوانين".

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وأوضح "لم نعرض على الزمالك تشكيل لجنة محايدة تضم حسام حسن وجمال علام وأيمن الشريعي لحل الأزمة، لا صحة لما قيل بهذا الشأن".

ماذا حدث؟

حدد نادي الزمالك 4 مطالب يجب تحقيقها لاستكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وأخيرا، حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو المقبلة، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالب النادي السابقة.

من جانبها ردت رابطة الأندية على مطالب الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

- مشكلة الحكام: تابعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية.

- عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول: صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب مباراتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكثر وهي الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

- المؤجلات: سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- عدم خوض الزمالك للقمة: هذا قرار يخص مجلس إدارة النادي وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر.

ثم أصدرت لجنة المسابقات بيانا لتوضيح سبب التوقفات في الدوري المصري الموسم الجاري وسبب زيادة عدد المؤجلات.

ورفض الزمالك خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أعلن نيته عدم المشاركة في أي لقاء إلا بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية.

وحتى الآن لا تزال هناك تواصل من رابطة الأندية مع الزمالك ومحاولات لإقناع النادي الأبيض بالتراجع عن موقفه.

لكن الزمالك يتمسك (حتى الآن) بموقفه في عدم خوض أي مباراة في الدوري ومنها القمة لحين تحقيق مطالبه.

كما اعتذر أحمد دياب لمسؤولي الزمالك خلال الجلسة عن تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية.

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